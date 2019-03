Soffia la tempesta nel nuovo video diario dell'horror Man of Medan

I vertici di Bandai Namco ci propongono un nuovo video diario di sviluppo di Man of Medan focalizzato sulle dinamiche di gameplay che sperimenteremo grazie, o meglio, "per colpa" delle tempestose condizioni atmosferiche che affronteremo nella nuova avventura horror di Supermassive Games.

Il primo atto della Dark Pictures Anthology, una collezione di esperienze dell'orrore stand-alone confezionate dagli autori di Until Dawn traendo ispirazione dalle serie televisive in salsa thriller/horror degli anni '80 e '90, ci porterà a bordo di una nave popolata da intrepidi ragazzi intenzionati a scoprire i segreti di un relitto della Seconda Guerra Mondiale.

Una volta giunti sul posto, il gruppo dovrà vivere un vero e proprio incubo ad occhi aperti e fronteggiare una tempesta che minaccia di rovesciare la loro imbarcazione e trasformarli nei nuovi inquilini fantasma della nave da guerra che giace nelle profondità dell'oceano. Come da tradizione per ogni avventura di Supermassive Games, anche stavolta le nostre decisioni determineranno le sorti di ciascuno dei personaggi che andrà a tratteggiare la storia.

Man of Medan, il primo capitolo della Dark Pictures Anthology, sarà disponibile nel corso di questa estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se volete approfondire la conoscenza di questo progetto e dei protagonisti che caratterizzeranno l'antologia a tinte oscure degli autori di Supermassive Games, su queste pagine potete leggere lo speciale di Gabriele Laurino sulle origini dell'oscurità di Man of Medan.