Nel nuovo video diario di MediEvil, Sir Dan ci spiega come migliorare l'attacco

Dopo averci mostrato le nuove inquadrature della Dan Cam, con l'ultima "Guida di Gallowmere per Teste Vuote" l'eroe ossuto di MediEvil per PS4 fa sfoggio delle sue abilità da spadaccino.

Come testimoniato dalla demo di MediEvil alla Milan Games Week, il lavoro svolto dagli autori di Other Ocean non si è basato solo sul mero restyling grafico del kolossal originario ma, al contrario, ha permesso loro di abbracciare nuove formule che daranno agli utenti l'opportunità di vivere un'esperienza originale e, per questo, divertente.

Tra gli elementi di innovazione più importanti figurerà naturalmente il sistema di combattimento, con interventi come la fluidità e la ricchezza delle animazioni di Sir Daniel Fortesque, le tecniche di parata con annesse mosse elusive e gli equipaggiamenti utilizzabili per compiere attacchi da breve e da lunga distanza. Il tutto, innestato in maniera graduale nella progressione dell'avventura per rendere più appagante la storia vissuta dagli emuli di Sir Dan.

L'uscita di MediEvil è prevista per il 25 ottobre in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro. Al ritorno di questo immortale guerriero abbiamo dedicato un approfondito speciale sulla demo di MediEvil lanciata da Sony e Other Ocean a fine settembre.