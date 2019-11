Il nuovo video di Final Fantasy 7 è dedicato alle evocazioni

Square Enix ha pubblicato un brevissimo video di Final Fantasy VII con protagonista il producer Yoshinori Kitase intento a svelare nuovi dettagli sul funzionamento delle Summoner nel remake del celebre JRPG.

Come noto, in battaglia (contro i boss o nemici particolarmente ardui da sconfiggere) i giocatori potranno usare le evocazioni controllate dall'IA così da avere al proprio fianco (o al fianco del proprio team) un valido alleato per sconfiggere il nemico. Quando l'indicatore ATB viene riempito, l'invocazione potrà utilizzare una delle abilità speciali in suo possesso, come evidenziato da Kitase nel video.

Recentemente Square Enix ha pubblicato un lungo spot TV di Final Fantasy 7 andato in onda solamente in Giappone ma disponibile anche con sottotitoli in italiano grazie al lavoro di un gruppo di fan. Il remake di Final Fantasy VII è atteso per il 3 marzo 2020 su PlayStation 4 e PS4 PRO, non è chiaro se in futuro il gioco arriverà anche su altre piattaforme come Switch, Google Stadia, Xbox One e PC, in tanti hanno provato a indagare sull'esistenza di versioni per piattaforme Next-Gen (PlayStation 5 e Xbox Scarlett) ma senza successo, al momento il publisher tiene la bocca chiusa a riguardo.

Per saperne di più vi rimandiamo alla prova della demo di Final Fantasy 7 che abbiamo avuto modo di effettuare alla Milan Games Week di fine settembre.