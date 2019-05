Nuovo video di Follia Dear Father: l'horror italiano esce in autunno su PC, PS4 e Xbox One

I vertici di Destructive Creations e gli sviluppatori italiani di Real Game Machine ci mostrano un nuovo gameplay trailer di Follia Dear Father e fissano per questo autunno l'uscita del loro ambizioso survival horror in soggettiva su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Presentato nel 2015 agli utenti di Steam Greenlight, il progetto horror di Follia Dear Father pone il giocatore negli scomodi panni di Marcus Pitt, un ragazzo "diverso dagli altri" che sarà costretto a vivere un incubo ad occhi aperti esplorando le sale e le stanze del campus universitario dove lavorano entrambi i suoi genitori.

In maniera non troppo dissimile dalle esperienze horror in prima persona venate di elementi stealth, il titolo ci porterà a indagare sui misteri che aleggiano tra le quattro mura del complesso universitario per cercare i familiari del nostro intrepido alter-ego prima che quest'ultimo perda definitivamente il lume della ragione per colpa delle entità che sembrano popolare la struttura.

Sott il profilo del gameplay spicciolo, l'avventura a tinte oscure confezionata dagli autori di questa rampante casa di sviluppo con sede a Napoli offrirà tre livelli di difficoltà, un mondo di gioco liberamente esplorabile e caratterizzato da tantissimi oggetti collezionabili e strumenti utili per progredire nella trama, un "bestiario" con nemici dall'intelligenza artificiale imprevedibile e una colonna sonora in grado di accentuare il pathos della storia.

Il titolo vanterà inoltre il pieno supporto a PlayStation VR su PS4 e al visore HTC Vive su PC. Date perciò un'occhiata al nuovo video di Follia: Dear Father e diteci cosa ne pensate di questo progetto.