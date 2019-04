Nuovo video gameplay a base di zombie per World War Z

Saber Interactive ha appena pubblicato un nuovo trailer di gameplay di World War Z: narrato dal Creative Director Oliver Hollis-Leick, il nuovo video si focalizza sull'intesa azione che attende i giocatori per sconfiggere le numerose orde di zombie.

La campagna co-op di World War Z si svolge in quattro episodi, ciascuno contenente tre capitoli, ambientati a New York, Gerusalemme, Mosca e Tokyo. Prima di tuffarti in un capitolo, dovrai selezionare una classe e un carico di armi. Potrai sostenere il tuo team con munizioni o cure o specializzarti in esplosivi o scatenare una potenza di fuoco devastante; in ogni caso troverai una classe adatta a qualsiasi stile di gioco.

In World War Z, ogni sessione di gioco racconta la sua storia di sopravvivenza attraverso l'aiuto dell'IA director, che si adatta costantemente alle tue azioni e a quelle della tua squadra. Ad esempio, un approccio furtivo viene ricompensato con un numero molto inferiore di sciami di zombi, consentendo di conservare preziose munizioni. In caso di massicci sciami di zombi, alle squadre in difficoltà possono anche essere concessi equipaggiamenti difensivi aggiuntivi come una torretta o altre armi supplementari. Accanto alla normale campagna, i giocatori possono anche sfidarsi l'uno contro l'altro in modalità multiplayer con team Player vs Player vs Zombies. In essa sono incluse versioni zombi di classici come King of the Hill, Domination e Deathmatch, insieme alle nuovissime modalità Scavenge Raid e Vaccine Hunt.

É ora possibile effettuare il pre-order di World War Z per tutte le piattaforme, sia in versione fisica che digitale.. Tutti i pre-order di World War Z includeranno il Lobo Weapon Pack, che include tre golden weapon skins e l’arma dual-bladed Lobo, senza nessun costo aggiuntivo. World War Z sarà disponibile il 16 aprile 2019 per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC tramite l’Epic Games Store.