Il nuovo video gameplay di Borderlands 3 mostra il sistema di Ping co-op

Dopo aver lasciato a quel mattacchione sbullonato di Claptrap l'onore di presentarci il pianeta Pandora, gli sviluppatori di Gearbox Software approfittano del GuardianCon per mostrarci in video il nuovo sistema di Ping di Borderlands 3.

Grazie al gameplay trailer confezionato dagli autori statunitensi al seguito di Randy Pitchford, chi attende con ansia di indossare i panni del proprio Cacciatore della Cripta preferito può familiarizzare con il sistema di comunicazione che andrà ad arricchire l'esperienza multiplayer cooperativa di Borderlands 3.

Traendo spunto dall'ottimo Pinging implementato da Respawn nel battle royale Apex Legends, il meccanismo escogitato da Gearbox per facilitare la trasmissione di messaggi ingame tra compagni di squadra è piuttosto semplice e consiste nell'utilizzo di "puntine digitali" da collocare con la pressione di un tasto su casse di oggetti, elementi dello scenario e nemici da segnalare agli altri membri del party co-op.

Chi deciderà di affrontare le orde di alieni e di predoni al seguito dei Calypso Twins scegliendo di mantenere il sistema di condivisione del loot, oltretutto, potrà servirsi del sistema di Ping per indicare ai compagni di squadra la posizione delle armi e degli elementi di equipaggiamento presenti sulla mappa. Vi lasciamo perciò al video in apertura d'articolo e cogliamo l'occasione per ricordarvi che Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre su PC, PS4 e Xbox One.