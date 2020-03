Bravely Default 2: demo disponibile ora e nuovo video gameplay dal Mini Direct

Cogliendo al volo l'occasione fornitagli dal Nintendo Direct Mini del 26 marzo, i vertici di Square Enix hanno riaperto una finestra sulla dimensione fantasy di Bravely Default 2 per Switch con un video ricco di scene di gameplay inedite.

La nuova fatica digitale in sviluppo presso gli studi di Claytechworks vanterà la collaborazione di Revo per la realizzazione della colonna sonora e del Team Asano, artefice di Octopath Traveler, per contribuire ad arricchire ulteriormente l'esperienza ludica del progetto rispetto a quanto offertoci dal già ottimo capitolo originario.

Il video del Direct Mini di Nintendo del 26 marzo si focalizza sulle figure dei quattro nuovi Eroi della Luce e sulla missione che li attende facendosi guidare dai Cristalli Elementali. Similarmente al suo predecessore, Bravely Default 2 offrirà un sistema di combattimento intriso di elementi strategici che correrà sul doppio binario delle mosse di attacco (Brave) e di "attesa tattica" (Default).

Con il nuovo filmato di gioco arriva anche la conferma, da parte di Square Enix e delle alte sfere di Nintendo, dell'approdo su eShop della Demo gratuita di Bravely Default 2 che consente a tutti gli appassionati del genere, e della serie di Claytechworks, di sperimentare le novità ludiche, grafiche e contenutistiche di questo kolossal GDR destinato ad arrivare su Switch nel corso del 2020.