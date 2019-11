Il nuovo video gameplay di Darksiders Genesis svela poteri e abilità di Conflitto

Dopo averci mostrato l'introduzione di Darksiders Genesis, gli autori di Airship Syndicate ci offrono un assaggio degli spaventosi poteri di Conflitto che riusciremo a evolvere interpretandolo nell'universo del nuovo taction ruolistico "alla Diablo" firmato THQ Nordic.

Grazie al filmato che possiamo ammirare in cima alla notizia, il team capitanato da Joe Madureira (il papà della serie di Darksiders) ci permette di familiarizzare con il ricco pattern di attacchi che saremo in grado di compiere, e di evolvere con il prosieguo dell'avventura, indossando i panni di questo leggendario personaggio.

Dietro al costante ampliamento del ventaglio di mosse e di attacchi speciali di Conflitto, così come del suo "collega" Guerra, ci sarà il sistema di potenziamento delle abilità di Darksiders Genesis realizzato da Airship Syndicate per infondere ulteriore originalità al progetto, elevandone di conseguenza il tasso di difficoltà e, si spera, di divertimento.

Per approfondire ulteriormente la conoscenza delle abilità complementari di Guerra e Conflitto, quindi, non ci resta che attendere fino al 5 dicembre per ridare inizio all'Apocalisse con il lancio di Darksiders Genesis su PC e Google Stadia. Quanto alle versioni console, l'uscita del titolo è prevista per il 14 febbraio su PS4 e Xbox One e per un periodo non meglio precisato del 2020 su Nintendo Switch.