Nuovo video di gameplay per Sekiro: Shadows Die Twice

Recentemente PlayStation Japan ha tenuto un evento trasmesso in livestream, e sul palco tra gli altri sono saliti anche gli sviluppatori di FromSoftware, che hanno approfittato dell'occasione per mostrare un bel po' di gameplay di Sekiro: Shadows Die Twice.

Nel video, che potete notare come di consueto trovare in calce alla news, la parte relativa al gioco inizia a partire da 1:01:04. Ospite della serata è stato anche il DJ e produttore TeddyLoid, che pure nel filmato si vede giocare al titolo FromSoftware.

Nel video inoltre è mostrata anche una mini-boss fight (1:11:00 circa), mentre invece al minuto 1:35:15 prende il controller il lead game designer, Masaru Yamamura, che mostra alcune sessioni e mosse decisamente più avanzate.

Per saperne di più sull'attesissimo soulslike, non perdetevi il nostro speciale su Sekiro: Shadows Die Twice in compagnia di Sabaku No Maiku, che ci ha raccontato le sue prime impressioni sul gioco in una serie di video.

Recentemente, la versione PlayStation 4 Pro del gioco è stata promossa da Digital Foundry, il che ha fatto salire ancora di più le aspettative degli utenti nei confronti del gioco. Sempre in ambito FromSoftware, curiosità e anche un po' di perplessità hanno invece destato le dichiarazioni del papà di Bloodborne, che non ha escluso lo sviluppo di un Battle Royale in futuro.

Sekiro: Shadows Die Twice arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC dal 22 Marzo.