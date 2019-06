Nuovo video gameplay di Hollow Knight Silksong per PC e Switch dal Nintendo Treehouse

Il vulcanico team di sviluppo australiano del Team Cherry ha presenziato alla nuova puntata del Nintendo Treehouse dell'E3 2019 per mostrarci delle nuove scene di gioco di Hollow Knight Silksong, il secondo atto della loro squisita avventura metroidvania per PC e Switch.

La nuova odissea che attende la principessa di Hallownest, Hornet, ci permetterà di esplorare ambientazioni incredibilmente curate e ricche di enigmi da scoprire all'interno di caleidoscopico microcosmo popolato da simpatici (e inquietanti) insetti senzienti.

Pur mantenendo l'impostazione action ruolistica che tante gioie ha regalato a chi si è cimentato con le sfide del primo capitolo, Silksong tenterà di battere strade originali per assumere contorni ancora più epici grazie alla possibilità, per gli emuli di Hornet, di sperimentare una maggiore libertà d'azione e di movimento per elevare il tasso di divertimento offerto dalle battaglie con i boss e le creature minori per un totale di 150 nuovi nemici.

I fan della serie potranno esplorare "città dorate, laghi di fuoco e lande brumose", come recita il sito ufficiale di Silksong nel dipingerci il quadro grafico, ludico e narrativo di un'opera che promette di scrivere una delle pagine più radiose dei moderni metroidvania a scorrimento. La data di lancio di Hollow Knight Silksong su PC e Nintendo Switch non è stata ancora annunciata, anche se l'avanzato stadio di sviluppo suggerito dalle scene di gameplay del Treehouse dell'E3 2019 ci porta a guardare alla fine dell'anno come al periodo di commercializzazione più probabile per questo progetto.