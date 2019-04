Nuovo video di gioco per l'horror Lovecraftiano The Sinking City

I vertici di Bigben e gli autori di Frogwares confezionano un nuovo trailer di gioco di The Sinking City per calarci nelle atmosfere livide della loro prossima avventura investigativa ispirata agli abomini che popolano l'universo horror dei racconti di H.P. Lovecraft.

Interpretando un giovane detective privato appena giunto nella cittadina di Oakmont, il nostro compito sarà quello di scoprire quale forza silenziosa agisce sulle menti degli abitanti e cosa li spinge a commettere efferati crimini.

La storia promessaci da Frogware sarà particolarmente tetra e verrà narrata all'interno di un mondo di gioco completamente esplorabile, sia a piedi che servendoci delle imbarcazioni presenti nel porticciolo di Oakmont. Così come possiamo intuire osservando le ultime scene di gameplay regalateci dagli sviluppatori, l'impalcatura ludica eretta da Frogware si reggerà su di un profondo sistema di investigazione aperto che permetterà agli appassionati di approcciarsi alle missioni in modi sempre diversi, con la possibilità ulteriore di sbloccare dei finali multipli in base alle proprie scelte.

In funzione dell'ultimo ritardo, The Sinking City è previsto al lancio su PC (come esclusiva Epic Store), PlayStation 4 e Xbox One per il prossimo 27 giugno. Date un'occhiata al nuovo gameplay trailer e diteci cosa ne pensate di questa avventura horror ispirata ai racconti del maestro H.P. Lovecraft.