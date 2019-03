Nuovo video di gioco dalla nave degli orrori di Layers of Fear 2

A poco più di cinque mesi dall'annuncio di Layers of Fear 2, gli autori di Bloober Team e i produttori di Gun Media ci catapultano di nuovo nella dimensione a tinte oscure del loro horror in prima persona per darci modo di ammirare delle scene di gioco inedite.

L'avventura correrà parallelamente alle vicende vissute dal protagonista del primo capitolo e verterà attorno alle vicende di un attore hollywoodiano che, attratto dalle sirene del successo e dal carisma di un misterioso regista, decide di girare un film a bordo di un transatlantico.

Una volta a bordo, lo sfortunato attore verrà coinvolto in un vero e proprio incubo di stampo lovecraftiano, con fantasmi e creature d'ombra che tenteranno di impossessarsi della sua anima in un crescendo di eventi e di colpi di scena che, nelle intenzioni degli sviluppatori polacchi, faranno la gioia (e il terrore) di tutti gli appassionati di questo genere di esperienze ludiche per cuori forti.

Speriamo quindi di ritornare al più presto a occuparci di questo progetto per sciogliere i dubbi riguardanti la finestra di commercializzazione e la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce. Nel frattempo, vi lasciamo al gameplay trailer che campeggia a inizio articolo e, per chi si avvicina solo adesso a questa serie e vuole approfondirne la conoscenza, alla nostra recensione di Layers of Fear a firma di Enrico Spadavecchia.