Il nuovo video di gioco di Wolfenstein Youngblood svela la data di uscita

Nell'attesa che il PAX East 2019 apra ufficialmente i battenti, i vertici di Bethesda ci offrono un assaggio di ciò che ci attende alla kermesse di Boston pubblicando pubblicando un nuovo gameplay trailer di Wolfenstein Youngblood che ne fissa l'uscita al prossimo 26 luglio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il filmato ci offre uno spaccato dell'epopea che vivremo all'ombra dei grattacieli della distopica Parigi nazista di metà anni '80 insieme a Jess e Soph, le figlie gemelle di B.J. Blazkowicz che uniranno le proprie forze a quelle di chi vorrà aiutarle nella ricerca del loro amato padre, scomparso nel nulla e senza alcuna ragione apparente.

L'esperienza di gioco promessaci da Bethesda farà leva sullo spirito di intraprendenza delle gemelle per dare all'utente la possibilità di collaborare con un amico o con un alleato gestito dall'IA per annientare i nazisti in un tripudio di esplosioni.

La guerra personale che scateneremo contro gli oppressori con la svastica ci vedrà impugnare delle armi ancora più "retrofuturistiche" e bizzarre, utilizzando al contempo dei gadget studiati per esaltare l'approccio cooperativo del titolo.

A prescindere dalla volontà o meno di scatenare l'inferno contro i "cyber-crucchi" da soli o in compagnia dei propri amici, chi deciderà di effettuare il preordine del titolo avrà accesso a un pacchetto ingame contenente la Giacca di Wolfenstein II The New Colossus per l'armatura potenziata, l' Armatura potenziata di B.J. dell'esercito americano, il Tubo di Wolfenstein Old Blood, il Coltello di Old Blood e il Set di skin della Seconda Guerra Mondiale per le armi a distanza.

Nell'attesa di ricevere maggiori dettagli sulla giocabilità e sul canovaccio narrativo di Wolfenstein Youngblood, vi lasciamo in compagnia di Jess e Soph con il video pre-PAX dell'ultima, ambiziosa espansione cooperativa di The New Colossus per PC e console.