Il nuovo video di Life is Strange 2 è dedicato all'educazione e la crescita di Daniel

Il viaggio dei fratelli Diaz verso una nuova vita in Messico sta per concludersi! In vista del finale di Life is Strange 2 il 3 dicembre e per dare il via ai festeggiamenti di #JourneysEnd, il team ha preparato un’analisi approfondita delle meccaniche innovative che determinano lo sviluppo di Daniel.

Quando Sean e Daniel Diaz devono fuggire dalla loro casa nella periferia di Seattle dopo la morte del loro papà e la comparsa di un incredibile superpotere, si troveranno ad affrontare un viaggio che cambierà la loro vita, pieno di pericoli, emozioni, amici, nemici e nuove esperienze. Nonostante il suo potere, Daniel continua a essere un bambino impressionabile che osserva sempre Sean. Daniel cresce e impara da suo fratello nel corso di ogni episodio di Life is Strange 2 e può diventare una persona molto diversa a seconda delle tue azioni. Quello che Daniel apprende e il modo in cui cresce determineranno quale dei vari finali vedrai al termine del tuo viaggio.

Le tue scelte e le tue azioni nei panni di Sean modellano gradualmente il tuo fratellino, influenzando i due valori che determinano il suo comportamento e il modo in cui interagisce con te: la fratellanza e la moralità. Questo sistema dinamico determina il suo senso di giustizia e la sua fiducia in Sean e nei giocatori.Daniel non cambia solo a seconda delle scelte importanti che fai nei panni di Sean o delle cose che cerchi di insegnargli, ma anche dalle tue azioni mentre giochi. Questa è l’essenza di un sistema di sviluppo del personaggio avanzato volto a rappresentare la responsabilità dell’essere un modello di riferimento. Il tuo giovane compagno impara da te in ogni momento, non solo quando lo vuoi tu.

Nel corso dei primi quattro episodi, ci sono più di 50 occasioni in cui le tue decisioni influenzano Daniel. Sei un esempio per lui in tutto ciò che fai e dici. La cosa più importante è che in Life is Strange 2 non esistono scelte giuste o sbagliate, ma solo le tue scelte.