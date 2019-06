Il nuovo video di Luigi's Mansion 3 racconta la storia del gioco

Dopo averlo annunciato ormai già qualche tempo fa, Nintendo ha mostrato all'E3 2019 alcune succose novità per quanto riguarda Luigi's Mansion 3, nuova incarnazione della celebre saga che vede Luigi nei panni di un improbabile acchiappafantasmi.

Nel nuovo capitolo del gioco infatti, il nostro anti-eroe si trova all'interno di un hotel, dove avrebbe dovuto trascorrere le vacanze insieme a Mario, Toad e Peach, quando qualcosa va storto e dovrà ricorrere nuovamente all'aiuto del fido Poltergust, in una nuova, aggiornata versione, per ripristinare la normalità.

Nintendo ha mostrato da poco un nuovo video che illustra proprio la premessa e la storia del gioco, ed introduce nuovamente il personaggio di Gooigi (tradotto in italiano come Gommiluigi), che aiuterà Luigi nella storia, e che tra l'altro potrà essere utilizzato da un altro giocatore per completare l'avventura in co-op per la prima volta.

La data d'uscita di Luigi's Mansion 3 ancora non si conosce, visto che Nintendo ha dichiarato di voler aspettare ad annunciarla, finché il gioco non sarà del tutto pronto, quindi è probabile che verrà rivelata poco tempo prima dell'uscita, che dovrebbe comunque essere prevista per la fine del 2019.

Nell'attesa, sul nostro sito trovate tutte le ultime novità sul gioco, compresa la nostra anteprima di Luigi's Mansion 3.