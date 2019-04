Un video mostra tutti i 180 costumi sbloccabili in Yoshi's Crafted World

I curatori del canale YouTube di GameXplain hanno realizzato un video per che ci permette di sbirciare nel guardaroba digitale di Yoshi's Crafted World per ammirare i 180 costumi sbloccabili dall'utente interpretando il dinosauro da compagnia di Super Mario nella sua nuova avventura in esclusiva su Nintendo Switch.

Affrontando le sfide e i livelli del nuovo platform di Good-Feel, i cultori della serie videoludica dedicata a Yoshi possono personalizzare l'esperienza di gioco e l'aspetto del proprio alter-ego scegliendo tra una rosa incredibilmente ampia di costumi dalle forme più disparate.

Ciascuno di questi abiti digitali, ovviamente, riprende il tema estetico di un titolo creato traendo spunto dagli oggetti casalinghi di uso comune: le modalità di accesso a questi costumi variano in funzione della loro rarità e del tempo impiegato nell'universo di gioco, con la possibilità di velocizzare il processo di acquisizione degli abiti servendosi degli Amiibo.

Yoshi's Crafted World è disponibile dal 29 marzo scorso in esclusiva su Nintendo Switch. L'uscita del titolo è stata accompagnata da recensioni con voti molto positivi: per il nostro giudizio sul colorato platform di Good-Feel, vi rimandiamo alla recensione di Yoshi's Crafted World a firma di Andrea Fontanesi.