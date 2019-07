Un nuovo video mostra la mappa Training Grounds di Gears 5

The Coalition e Microsoft continuano a promuovere Gears 5 e dopo aver mostrato la mappa District nei giorni scorsi, adesso è la volta di Training Grounds, una delle mappe multiplayer del nuovo shooter per Xbox One e PC.

Training Grounds si caratterizza per essere una zona piuttosto ampia e dominata dalla struttura House of Sovereigns, proponendo un mix di architetture classiche in rovina e moderne strutture, con spazi aperti e corridoio sapientemente alternati con l'obiettivo di offrire numerosi punti strategici per elaborare il proprio attacco.

Ricordiamo che il 19 luglio The Coalition darà via al Test Tecnico Multiplayer di Gears 5 esclusivo per gli abbonati Xbox Game Pass e per coloro che hanno effettuato il preordine del gioco. Il test servirà agli sviluppatori per migliorare gli aspetti legati al networking ed alla stabilità dei server, in vista del lancio previsto per il 10 settembre su PC e Xbox One, in Accesso Anticipato per i preorder dal 6 settembre.