One Punch Man A Hero Nobody Knows: video con Metal Bat e Tank Topper Army

I vertici di Bandai Namco ci reimmergono nella dimensione di One Punch Man: A Hero Nobody Knows con un video gameplay inedito incentrato sui personaggi del nuovo action 3 contro 3 sviluppato da Spike Chunsoft.

Il filmato che potete ammirare a inizio articolo si focalizza su Metal Bat e sui campioni della Tank Topper Army, su tutti Tanktop Black Hole e Tanktop Tiger. Ciascun personaggio sarà contraddistinto da un proprio stile di combattimento e vanterà delle meccaniche di gameplay uniche, con attacchi, mosse elusive e abilità speciali da armonizzare con le tecniche degli altri due eroi da utilizzare in battaglia. Recentemente, un altro video ha confermato la presenza di Deep Sea King, Mosquito Girl e altri nel cast di protagonisti di A Hero Nobody Knows.

Con questa serie di filmati esplicativi, Bandai Namco ci invita a partecipare alla prossima fase di Closed Beta che avrà luogo dalla mattina dell'1 novembre alla mezzanotte tra il 3 e il 4 dello stesso mese, con modalità di partecipazione illustrate dal colosso videoludico nipponico su queste pagine.



Vi lasciamo perciò al nuovo video e, nell'attesa di conoscere la data di lancio di questo titolo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, vi consigliamo di approfondire la conoscenza sul cast, sulle dinamiche di gameplay e sui contenuti del nuovo action picchiaduro di Spike Chunsoft con la nostra anteprima di One Punch Man A Hero Nobody Knows firmata da Gabriele Laurino.