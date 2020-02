Il nuovo video di Outriders mostra le Frontiere di Enoch dello shooter sci-fi cooperativo

I vertici di People Can Fly volano a Boston per mostrare al pubblico del PAX East 2020, e quindi a tutti noi, un video di Outriders sulle Frontiere di Enoch, le ambientazioni aliene che faranno da sfondo alle violente battaglie in cui dovremo imbarcarci in questo sparatutto multiplayer votato alla cooperativa.

Forti dell'esperienza maturata con titoli come Painkiller, Gears of War Judgment e Bulletstorm, gli autori polacchi promettono di plasmare la loro prossima proprietà intellettuale tenendo conto dei bisogni e dei desideri degli amanti degli sparatutto ruolistici a sviluppo continuo, un genere che annovera, tra gli altri, Destiny 2 e Anthem.

Gli scenari di Enoch rifletteranno gli sconvolgimenti provocati nei trent'anni trascorsi dall'arrivo dei primi coloni umani, con l'esplosione del fenomeno dell'Anomalia che trasforma in esseri mutanti ogni creatura vivente che ha la sfortuna di entrarvi in contatto. Recandosi nelle Frontiere di Enoch, ciascun esploratore potrà mettersi alla prova contro orde di mostri assetati di sangue e fronteggiare i pericoli rappresentati dai criminali e dalle altre fazioni in guerra per il predominio delle risorse energetiche del pianeta.

Tra immense baraccoli, foreste rigogliose, montagne invalicabili e deserti infuocati, il nuovo video Outriders ci ricorda che l'ultima fatica digitale di People Can Fly arriverà a Natale 2020 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.ti trovate la nostra prova di Outriders a firma di Marco Mottura.