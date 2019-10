Nuovo video su Overwatch su Nintendo Switch: la copia fisica non sarà su cartuccia

Dopo aver offerto un chiarimento sul mancato supporto al Cross-Play, i vertici di Blizzard Entertainment confermano che la versione retail di Overwatch per Nintendo Switch non comprenderà al suo interno alcuna cartuccia, ma solo un codice per scaricare il videogioco attraverso le pagine dell'eShop della casa di Kyoto.

La scelta operata dal colosso videoludico californiano segue la decisione assunta da Bethesda con la versione Switch di Wolfenstein Youngblood, anch'essa venduta in copie fisiche sprovviste di cartuccia. Sulla copertina italiana di Overwatch per Nintendo Switch troveremo così la scritta "Solo Codice Download! Scheda di Gioco Non Inclusa" che conferma l'assenza della cartuccia e, quindi, la necessità di scaricare per intero i dati del titolo (e i relativi update) sull'hard disk interno della propria console Switch o Switch Lite.

Sempre grazie alla cover ufficiale della versione nintendiana dell'hero shooter di Blizzard apprendiamo che il titolo richiederà l'iscrizione obbligatoria a Nintendo Switch Online per poter immergersi nelle sfide multiplayer di questo apprezzato sparatutto. In compenso, all'interno di ogni confezione della nuova edizione di Overwatch troveremo anche un codice per attivare un abbonamento di tre mesi al servizio Online di Nintendo Switch.

Vi lasciamo a un nuovo video gameplay di Overwatch per Switch realizzato dai giornalisti di Game Informer e vi ricordiamo che il porting dell'FPS multiplayer di Blizzard arriverà sulla console ibrida di Nintendo nella giornata di martedì 15 ottobre.