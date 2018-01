Nuovo video per Rainway, l'app per lo streaming dei giochi PC su altri dispositivi

Gli autori dell'applicazione di streaminghanno da poco pubblicato un video per dare ai giocatori un assaggio delle capacità del loro progetto, in grado di trasmettere i giochi del proprio PC su altri dispositivi.

Il video mostra una ragazza utilizzare i suoi giochi per computer in mobilità su Nintendo Switch. Oltre all'ibrida della casa di Kyoto, l'applicazione sarà pubblicata anche su console Xbox One, PC Windows, Linux e dispositivi mobile iOS e Android. Rainway promette di offrire alte prestazioni di streaming gratuitamente, senza hardware aggiuntivo e senza complicate configurazioni. Il clienti dell'applicazione, infatti, sarà in grado di stabilire la connessione tra PC e dispositivi in modo automatico, senza l'utilizzo di IP statici o inoltro delle porte di rete.

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che al momento non è ancora stata ufficializzata una data di lancio per l'applicazione.