Nuovo video dietro le quinte di AO Tennis 2, in uscita a gennaio 2020

BigBen ha pubblicato un nuovo video di AO Tennis 2, il secondo gioco ufficiale degli Australia Open. In questo diario di sviluppo, l’appassionato team di Big Ant presenta l'ufficio di Melbourne, fornendo uno sguardo da dietro le quinte su tutte le nuove feature del gioco, in uscita il 9 gennaio 2020 per console e PC.

La completa esperienza Australian Open

Per AO Tennis 2, gli sviluppatori hanno lavorato fianco a fianco con il team di Tennis Australia per offrire un’esperienza omnicomprensiva di quello che sarà il primo Grande Slam dell’anno. Gli amanti del Tennis avranno accesso ad una replica accurata del complesso sportivo chiamato Melbourne Park e dei suoi tre campi principali, dove migliaia di spettatori assistono ogni anno a incredibili match tra i tennisti più forti del mondo.

Contenuti ufficiali accuratamente riprodotti

Dai campi di Melbourne alle uniformi e ai comportamenti dei giocatori, il team di sviluppo non si è risparmiato per riprodurre le atmosfere e l’intensità della competizione nella lunga estate australiana. Nei panni del leggendario Rafael Nadal, della numero #1 australiana, Ash Barty, o di ognuna delle altre star disponibili in game, AO Tennis 2 permetterà di vivere le vere emozioni di questo appassionante sport.

Modalità carriera completamente rivisitata

Per immergersi totalmente nel mondo del tennis professionale, i giocatori dovranno sapersi confrontare anche con le conferenze stampa, oltre che sul campo da gioco. Come parte della nuova modalità carriera di AO Tennis 2, i giocatori dovranno accuratamente gestire la loro reputazione, sia con i media che direttamente con il pubblico. Esattamente come nella vita reale, la tensione è palpabile sia dentro che fuori dal campo!

Che sia giocando online oppure in locale, AO Tennis 2 offrirà ore e ore di intrattenimento, sfide, e competizione. Gli appassionati di Tennis potranno poi giocare AO Tennis 2 su Nintendo Switch, con una versione tanto ricca quanto quelle per PC, Xbox One e PlayStation 4.