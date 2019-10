Il nuovo video di Star Wars Jedi Fallen Order è dedicato al design del droide BD-1

Le fucine digitali di Respawn Entertainment sfornano un nuovo video diario di sviluppo di Star Wars Jedi Fallen Order incentrato interamente su BD-1, il fedele droide che affiancherà l'eroe Cal Kestis nell'odissea che attende entrambi dopo l'emanazione imperiale dell'Ordine 66 volto ad estirpare l'eredità dei Jedi.

Come ogni protagonista di Guerre Stellari che si rispetti, naturalmente anche il Padawan Cal riceverà un grande aiuto da parte di entità cibernetiche che, come nel caso del simpatico BD-1, permetteranno al nostro alter-ego di indagare negli spazi più angusti e di scansionare l'ambiente a lui circostante per ottenere le informazioni necessarie a proseguire l'avventura.

Grazie al droide BD-1 potremo inoltre ricevere delle cure durante i combattimenti e arricchire l'esperienza narrativa con siparietti che coinvolgeranno lo stesso Cal e gli altri personaggi secondari. Appuntamento al 15 novembre, quindi, per esplorare l'universo sci-fi di Jedi Fallen Order insieme a tutti gli appassionati di Star Wars su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Oltre al video di cui sopra, recentemente gli autori di Respawn hanno approfondito anche altri aspetti legati, ad esempio, alla delicata questione del crunch, all'assenza del Viaggio Rapido e alle analogie con soulslike come Sekiro.