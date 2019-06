Il nuovo video di Torchlight 2 svela l'uscita su PS4, Xbox One e Switch

Dopo un'attesa durata quasi sette anni, la versione console di Torchlight 2 è ormai pronta a fare il suo debutto o almeno questo è quanto promessoci dagli sviluppatori di Runic Games con il video dell'E3 che ne fissa la data di lancio al prossimo 3 settembre su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Nella sua triplice versione console, l'action ruolistico di Runic e Perfect World vanterà tutti i contenuti della versione originaria su PC e i numerosi update che ne hanno arricchito l'offerta ludica dal 2012 ad oggi.

Esattamente come su PC, quindi, anche su console Torchlight 2 avrà degli ambienti più vasti e variegati del primo capitolo, un sistema di combattimento tipicamente hack 'n' slash sorretto da un looting più curato, un'interfaccia rivista in funzione dell'utilizzo del controller, un numero maggiore di eventi casuali da affrontare e dei dungeon a generazione procedurale con decine di "tasselli" caratterizzati da una grafica più pulita e colorata, anche se mancheranno tutte le funzionalità PC collegate al supporto alle mod.

In compenso, sarà possibile attingere all'ampio ventaglio di abilità, attacchi e mosse con ciascuna delle quattro classi personaggio per scatenare la propria ira funesta sulle schiere di mostri che oseranno ostacolare il cammino del nostro eroe. In attesa di immergerci ancora una volta in questo universo fantasy insieme a tutti gli appassionati di action GDR "alla Diablo", vi riproponiamo la nostra recensione di Torchlight 2 su PC a firma di Angelo Bruno.