Il nuovo video di Warframe mostra i contenuti dell'update Accordo Gioviano

Dopo aver aggiornato le Plains of Eidolon ed essersi prodigati di espandere l'universo di Warframe con Fortuna, i ragazzi di Digital Extremes ci preparano all'arrivo dei contenuti inediti di Accordo Gioviano confezionando un video gameplay che illustra le novità del prossimo update del loro action sparatutto gratuito.

L'Accordo Gioviano ci porterà nella nuovissima Gas City di Giove per affrontare i nuovi alleati dei Corpus, i temibili Amalgam che rappresenteranno una sorta di ibridi tra gli stessi Corpus e i Sentient.

Il ventaglio di missioni a cui potremo partecipare tra le arcologie fantascientifiche di Gas City sarà particolarmente ampio e comprenderà Disturbo, una nuova modalità di gioco in cui dovremo raccogliere delle chiavi dagli Amalgam abbattuti per attivare le condutture disseminate per la mappa. Ciascuna di queste condutture attiverà un aiuto per la propria squadra di Tenno, ma anche un pericolo ambientale e un nuovo nemico di livello elevato.

Sempre a Gas City potremo mettere alla prova le nostre capacità di parkour e di combattimento sci-fi contro il Ropalolyst, una bestia alata da abbattere dopo aver concluso la quest Prologo Chimera ed aver familiarizzato con le novità di gameplay legate ad Accordo Gioviano. Sconfiggendo il Ropapolyst si potrà accedere ai piani di creazione dell'armatura e delle componenti cibernetiche di Wisp, il quarantesimo Warframe del kolossal action di Digital Extremes.

L'update Accordo Gioviano sarà disponibile nel corso di questa settimana su PC, per poi approdare in un secondo momento su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Al suo interno, come da prassi per gli aggiornamenti di questo sparatutto free to play, troveremo anche nuove armi, Mod e cosmetiche per arricchire l'arsenale e l'aspetto del proprio Tenno.