Nuovo videogioco di Star Wars: EA Motive sta sviluppando 'un'esperienza davvero unica'

In un'intervista concessa alla redazione di GamesIndustry.biz, Patrick Klaus di EA Motive è tornato a parlare del videogioco a tema Star Wars in sviluppo presso la sussidiaria nordamericana di Electronic Arts fondata da Jade Raymond (ora impegnata su Google Stadia) e da diversi altri ex membri di Ubisoft Toronto.

Il nuovo direttore della casa di sviluppo canadese ha così approfittato dell'occasione offertagli da GI per discutere dell'impegno sul progetto del misterioso gioco di Star Wars a cui sta lavorando da qualche anno dopo aver collaborato alla realizzazione di Star Wars Battlefront 2 con EA DICE. A detta di Klaus, il titolo affidatogli da Electronic Arts rappresenterà "un'esperienza davvero unica all'interno della serie di Star Wars".

Pur senza approfondire ulteriormente la questione per non mostrare il fianco a spoiler o anticipazioni di alcun tipo prima del reval ufficiale che, presumibilmente, avverrà entro la prima metà del prossimo anno (qualcuno ha detto E3 2020?), il dirigente di EA Motive ci offre degli indizi sottolineando come "l'identità del nostro team è ancora in fase di costruzione in questo momento, stiamo facendo molto lavoro per identificare il nostro DNA, capendo così chi siamo e cosa facciamo. Ci stiamo sforzando di comunicare internamente la nostra visione per assicurarci che i team che collaborano con noi la capiscano, comprendendo così dove vogliamo dirigere i nostri progetti e perchè abbiamo preso certe decisioni. Ma penso che l'identità di un'azienda venga dimostrata solo dai giochi che lancia, e se riesce a pubblicare titoli in grado di riscuotere il successo sperato tra i fan".