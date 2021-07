Il nuovo volante con pedaliera Logitech G923 è in super offerta su Amazon

Siete appassionati di giochi arcade/simulativi di guida, abbiamo scovato l'offerta che fa a caso vostro: il nuovissimo volante con pedaliera Logitech G923 è in super offerta su Amazon a soli 299 euro, al posto di un prezzo di listino di 409,99 euro.

La periferica è compatibile con PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S/X, acquistabile ora su Amazon al prezzo migliore dal lancio, avvenuto ad ottobre dell'anno scorso. Se acquistato con la manopola del cambio, è in offerta a 350 euro. Di seguito i link per acquistare l'articolo:

Logitech G923 presenta un volante in metallo spazzolato, pedali lucidati e copri-volante in pelle, il sistema dispone di controlli a doppia frizione programmabili, indicatore di giri integrato con luci LED colorate, controlli di gioco sul volante dedicati per PlayStation e Xbox e pedali dei freni progressivi.

La periferica elabora fino a 4000 dati al secondo per ottenere il massimo realismo nella simulazione, sarà possibile per i giocatori sentire nelle proprie mani realisticamente il rombo di un motore, la trazione degli pneumatici, il terreno della pista, i sassolini incastrati nel battistrada. Giocare