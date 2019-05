Nuovo volantino Mediaworld: PS4, Nintendo Switch e giochi in offerta

Il nuovo volantino Mediaworld Mobile Mania è incentrato su smartphone e prodotti mobile fortunatamente include anche alcune offerte dedicate a videogiochi e console, di seguito le promozioni attive e valide fino al prossimo 8 maggio.

Come parte del volantino Mediaworld di maggio troviamo Nintendo Switch in bundle con Pokemon Let's Go Eevee! a 329 euro anzichè 389.99 euro e anche PS4 Slim 500 GB con abbonamento PlayStation Plus tre mesi a 279.99 euro anzichè 302,99 euro.

E poi ancora sconti su giochi come The Division 2 e Red Dead Redemption 2 in vendita a 49.99 euro ciascuno, Assassin's Creed Odyssey e FIFA 19 a 29.99 euro ciascuno. Potete trovare tutte le offerte sul sito di Mediaworld, ricordiamo che la promozione Mobile Mobile è valida fino a mercoledì 8 maggio.

