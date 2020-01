Nuovo volantino Mediaworld: sconti su PS4, Nintendo Switch Lite e videogiochi

Mediaworld si appresta a salutare il mese di gennaio con un volantino nuovo di zecca, che sarà attivo fino al 2 febbraio: intitolato "Che spettacolo", offre il Tasso 0 e sconti su numerosi prodotti tecnologici, tra i quali non mancano console e videogiochi.

Per quanto riguarda le console in promozione, segnaliamo PlayStation 4 1TB in bundle con una copia di FIFA 20 e un secondo Dualshock 4 al prezzo di 329 euro, anziché 389 euro. Presente all'appello anche uno sconto su Nintendo Switch Lite, che viene offerta nelle sue tre colorazioni (grigia, gialla e turchese) assieme ad una copia di Minecraft a 239 euro.

Tra i giochi in sconto figurano invece FIFA 20 per PlayStation 4 e Xbox One a 39,99 euro e Grand Theft Auto V Premium Edition per PlayStation 4 e Xbox One a 21,99 euro. Presente anche una selezione di giochi per Nintendo Switch in offerta a 49,99 euro l'uno, che comprende Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Mario Kart 8 Deluxe, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Tokyo 2020 e Luigi's Mansion 3.

Per una panoramica più approfondita sugli sconti vi rimandiamo al Volantino di Mediaworld, mentre per maggiori dettagli sulle opzioni di finanziamento vi consigliamo di recarvi in uno dei punti vendita della catena.