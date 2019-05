Nuovo volantino Mediaworld XDays: offerte e sconti su PC Gaming e accessori

Continuano gli XDays di Mediaworld, validi solo online, fino al 19 maggio: la nota catena propone una serie di sconti su PC da gioco e accessori come mouse e tastiere, vediamo insieme gli sconti attivi in questo momento sul sito.

Tra i prodotti in promozione segnaliamo il PC Gaming MSI CODEX S 8RA-004EU + MSI DS4200_K_IT a 679 euro, HP Pavilion Gaming 690-0005NL a 899 euro, MSI GS73 STEALTH 8RF-030IT a 1979 euro, Lenovo Legion C530-19ICB a 799 euro, HP OMEN OBELISK 875-0004NL a 1099 euro e accessori come le cuffie Logitech G233 Prodigy a 69.99 euro, stazione di ricarica per il DualShock 4 a 19.99 euro, il mouse Razer Naga Trinity a 74.99 euro, cuffie ASUS Rog Strix WI-FI Black/Orange a 99.99 euro, il mouse Logitech Hero G502 a 64.99 euro e la tastiera ASUS ROG Claymore a 159 euro.

Potete trovare la lista completa delle offerte sul sito di Mediaworld, ricordiamo che sono ancora in corso anche le offerte Red Price su videogiochi e console. Nota Bene - Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato: Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti partner sono segnalati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura contenuto sponsorizzato.