Nuovo volantino sottocosto Unieuro con offerte PS4 e giochi Sony a sconto

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino sottocosto estate 2019, con tantissime offerte valide fino al 4 agosto. Tra le promozioni attive troviamo anche sconti sui migliori giochi per PS4, sulla console Sony e sugli accessori per PlayStation 4.

Da oggi è possibile acquistare il controller DualShock 4 (vari colori) a 49.99 euro, PS4 Slim 500 GB a 229 euro e due giochi della collana PlayStation Hits a 29.99 euro, tra i quali troviamo Killzone Shadow Fall, Driveclub, Nioh, Until Dawn, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Ratchet & Clank, God of War III Remastered, Little Big Planet 3, Uncharted Collection, The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Bloodborne e inFAMOUS Second Son.

Potete visualizzare tutte le promozioni e le offerte PS4 sul sito di Unieuro, ricordiamo che gli sconto sottocosto sono validi fino al 4 agosto salvo esaurimento scorte.

Nota Bene: questa notizia non può essere considerato un contenuto sponsorizzato, visto che si limita a riportare delle informazioni che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".