Nuovo volantino Unieuro di marzo: offerte e sconti su console e giochi

Arriva la primavera da Unieuro! La nota catena propone una nuova serie di sconti e offerte speciali su console e videogiochi, con promozioni valide online e in tutti i negozi fino al 4 aprile.

Unieuro: Sconti e Offerte Volantino

Non sono tantissimi i prodotti attualmente in offerta nel momento in cui scriviamo, tra i giochi a sconto troviamo FIFA 19 a 29.99 euro, Call of Duty Black Ops 4 a 29.99 euro, Hitman 2 con T-Shirt a 19.99 euro, Grand Theft Auto V (GTA 5) a 19.99 euro, Call of Duty WWII a 19.99 euro, Far Cry New Dawn Standard Edition a 29.99 euro, Gran Turismo Sport a 19.99 euro e Battlefield V a 29.99 euro.

Sul fronte hardware segnaliamo il volante con pedaliera Xtreme PACE Wheel per PS4 a 89.99 euro, il volante (+ pedaliera) Hori Racing Venom Hurrican compatibile con PS3 e PS4 a 69.99 euro e infine l'accoppiata PlayStation 4 Slim 500 GB + PlayStation Classic a 299,99 euro.

La lista completa delle offerte è disponibile sul volantino di primavera Unieuro. Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Tutti i nostri contenuti sponsorizzati sono segnalato da un banner che riporta la dicitura "contenuto sponsorizzato".