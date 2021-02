Nuovo volantino Unieuro di marzo: Sconti Batticuore con offerte su console e giochi

Unieuro lancia i nuovi Sconti Batticuore con tante offerte valide fino al 14 marzo, tra i prodotti in promozione troviamo anche videogiochi e console con focus particolare sul mondo Nintendo. Ecco i nuovi sconti di Unieuro.

Iniziamo segnalando Animal Crossing New Horizons + custodia a scelta a 59.99 euro, stesso prezzo per Super Mario 3D All-Stars: acquistando uno dei due giochi in questione potrete scegliere in abbinata una qualsiasi custodia per Switch, vi basterà mettere i due prodotti (gioco e custodia) nel carrello per pagare un totale di 59,99 euro.

Le offerte proseguono poi con Nintendo Switch Lite + gioco a 229.99 euro, sul sito potete acquistare la console (nei colori giallo, grigio, turchese e corallo) in abbinamento con Minecraft Nintendo Switch Edition a prezzo ridotto: 229.99 euro invece di 249,98 euro. Una bella occasione per acquistare la console portatile Nintendo risparmiando e portandosi a casa al tempo stesso anche uno dei videogiochi più amati e venduti degli ultimi anni.

Le offerte andranno avanti fino al 14 marzo sul sito di Unieuro, vi consigliamo comunque di contattare il punto vendita a voi più vicino per eventuali informazioni sulla disponibilità in negozio di queste e altre offerte.