Nuovo Volantone: GameStopZing lancia le offerte di gennaio 2021

Ci siamo messi il Natale e il 2020 alle spalle, ed è ora di pensare al futuro: GameStopZing ha rinnovato la sua selezione di offerte lanciando il nuovo Volantone, che sarà attivo online e presso i negozi della catena fino al prossimo 27 gennaio.

Gli sconti sono molteplici, e come sempre abbracciano tutti i principali produttori. Per quanto concerne Sony, ci sono PlayStation 4 500 GB con FIFA 21 e un voucher FUT 21 a 329,98 euro, PS4 500 GB con voucher di Fortnite a 279,98 euro e PS4 Pro 1TB con voucher di Fortnite, Tom Clancy's Rainbow Six Siege e 5 euro di credito PSN a 399,98 euro. Da non sottovalutare gli incentivi sull'acquisto degli accessori PlayStation 5: all'acquisto di una Telecamera HD PS5 a 69,98 euro potete abbinare 10€ di credito PSN o 1 mese di DAZN o 1 mese di Spotify; acquistando il DuaSense a 70,98 euro riceverete invece 1 mese di Plus.

Sul versante Microsoft è decisamente interessante l'offerta sui controller Xbox Series X|S, disponibili nelle colorazioni nera, bianca e blu a 49,98 euro assieme ad una copia di Titanfall 2 per Xbox One. I giocatori che vogliono entrare nel mondo Nintendo possono risparmiare 20 euro sull'acquisto di Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite facendo il Premium Pass, mentre coloro che posseggono già una console possono acquistare entro il 13 gennaio un'ampia selezione di giochi Nintendo Switch in offerta a 49,99 euro, come Animal Crossing New Horizons, Super Mario 3D All Stars, Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 3, Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Spada/Scudo, Pikmin 3 Deluxe e molti altri. Da non sottovalutare la promozione sui preordini dei nuovi giochi Switch, che permette di risparmiare sulla prenotazione di Monster Hunter Rise, Harvest Moon One World e Bravely Default 2.

Non mancano inoltre sconti su accessori, periferiche PC gaming e merchandising, mail vero fiore all'occhiello del Volantone di gennaio è la promozione Sconti Big, che fino al 18 febbraio permette di acquistare 2 giochi e pagare il meno caro 5 euro. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di GameStop.