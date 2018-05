Nuovo weekend di gioco gratuito per Call of Duty: WWII su Steam

Se siete degli utenti PC e non avete ancora comprato Call of Duty: WWII, ma volete provarlo con mano prima di valutare un eventuale acquisto, questo fine settimana tenete d'occhio Steam: la popolare piattaforma di Valve ospiterà un nuovo weekend di gioco gratuito per il titolo.

Già a partire da ora potete scaricare gratuitamente l'ultimo capitolo della saga di Call of Duty, ed avere così accesso sia alla componente multiplayer che alla campagna in singolo, assieme all'iconica modalità cooperativa Zombie. Se vorrete poi acquistarlo, potrete usufruire degli sconti promossi da Steam per l'occasione: la Standard Edition costerà il 35% in meno, e potrete accaparrarvela per 38.99 Euro, mentre il prezzo della Digital Deluxe passa da 99.99 a 74.99 Euro, facendovi così risparmiare il 25%.

Il weekend gratuito durerà fino a domenica 6 maggio, mentre gli sconti saranno disponibili fino al giorno dopo, lunedì 7 maggio.

Sledgehammer e Activision hanno annunciato nei giorni scorsi Blitzkrieg, l'evento dedicato al titolo che vi permetterà di mettere le mani su sei nuove armi, nuove divise, una modalità 9vs9 inedita e tante altre novità. Durerà fino all'8 maggio.

Voi cosa ne pensate di questo ultimo capitolo della saga? Vi è piaciuto il ritorno al passato tanto sperato dai fan del franchise? Se avete qualche difficoltà a capire le meccaniche del gioco, vi consigliamo di dare una letta alla nostra guida.