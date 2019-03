Nuovo Yakuza: aperte le audizioni per un Personaggio Principale, altri Dettagli in Estate?

Yakuza è ormai un'IP videoludica decisamente affermata e che conta al proprio attivo numerose produzioni. Nel tempo, l'interesse verso la Saga è cresciuto anche in Occidente, tanto che nell'area le vendite di Yakuza 6 hanno eguagliato quelle giapponesi.

Recentemente, SEGA ha diramato alcune interessanti informazioni in merito al prossimo capitolo della serie. La Software House ha infatti annunciato di aver ufficialmente aperto le audizioni per un nuovo personaggio femminile, che costituirà uno dei personaggi principali del nuovo Yakuza. L'attrice ritenuta più idonea sarà individuata tramite un processo di selezione costituito di più fasi, che prenderà il via in primavera e terminerà nel corso del mese di Luglio, durante il quale la vincitrice sarà annunciata ufficialmente dal team di Sviluppo. È dunque verosimile che in tale occasione verremo a conoscenza di ulteriori dettagli sul prossimo Yakuza.

Il prossimo capitolo della Saga è atteso su Playstation 4, ma ad ora SEGA non ha fornito alcuna finestra di lancio ufficiale. Questo Titolo dovrebbe risultare ambientato in un periodo successivo a Yakuza 6: The Song of Life, mentre è confermato che il protagonista si chiamerà Kasuga Ichiban e sarà interpretato da Kazuhiro Nakatani. Siete curiosi di saperne di più?



Ne approfittiamo per ricordare ai Lettori che, attualmente, il Team di Sviluppo della serie Yakuza è impegnato anche nella realizzazione di un ulteriore progetto: potete avere maggiori informazioni in merito grazie al nostro provato di Judgment, a cura di Francesco Fossetti.