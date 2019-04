Nuovo Yakuza: il gioco in arrivo su Playstation 4 entro il marzo 2020

Nel corso del mese di marzo, SEGA ha colto di sorpresa la community videoludica, annunciato un nuovo Yakuza per Playstation 4, destinato ad arricchire il catalogo della celebre saga.

Sul gioco, oltre alla piattaforma di gioco supportata, non sono stati offerti molti dettagli e non è stata indicata una data di lancio specifica. Tuttavia, sembra che questa possa essere più vicina di quanto ipotizzato. In occasione dell'ultimo meeting di presentazione dei risultati finanziari della Compagnia, infatti, i vertici di SEGA hanno condiviso un interessante informazione: il nuovo Yakuza farà il proprio debutto su Playstation 4 nel corso dell'attuale anno fiscale. Ciò significa che il lancio del titolo è attualmente previsto entro la fine di marzo 2020.



Il direttore esecutivo del gioco, Toshihiro Yagoshi, ha recentemente confermato che il nuovo Yakuza per PS4 sarà diverso dagli altri capitoli della saga. Del resto, il gioco ospiterà un protagonista inedito: Ichiban Sakuga andrà infatti a sostituire l'ormai tradizionale Kazuma Kiryu. Ad affiancare quest'ultimo troveremo inoltre un personaggio principale femminile, la cui identità non è tuttavia ancora stata svelata. Maggiori informazioni in merito dovrebbero giungere nel corso dell'estate, quando le audizioni e le procedure di selezione per l'interprete della stessa si saranno concluse.



