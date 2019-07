Il nuovo Zelda si chiamerà Breath of the Darkness e uscirà a fine 2020 su Switch Pro?

Sulle pagine del forum videoludico di ResetEra sono rimbalzate online delle interessanti indiscrezioni sul seguito di Zelda Breath of the Wild per Nintendo Switch, con rumor che riguardano il nome finale del videogioco e la sua finestra di lancio indicativa.

A voler dar retta alle voci di corridoio udite tra i corridoi più angusti del forum di ResetEra, sembrerebbe infatti che il prossimo capitolo dell'epopea di Link dovrebbe chiamarsi The Legend of Zelda: Breath of the Darkness. Qualora risultasse veritiero, il nome di Breath of the Wild 2 darebbe definitivamente credito alle ipotesi degli appassionati sulla natura a tinte oscure della trama, come suggerito dagli inquietanti messaggi nascosti nel brano che ha accompagnato l'annuncio del progetto durante l'E3 2019.

In base al leak, l'uscita di Zelda Breath of the Darkness dovrebbe avvenire tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 in coincidenza della commercializzazione di Switch Pro (o Switch 2, come riferito dal rumor): la nuova avventura di Link dovrebbe perciò essere il primo videogioco ad essere ottimizzato per il modello mid-gen di Switch, vantando così un comparto grafico più ricco, dei migliori effetti particellari, una più alta risoluzione e un framerate più elevato (o quantomeno più stabile).

Quanto alla trama di Breath of the Darkness, l'avventura ci viene descritta come l'ennesima lotta di Link (sarà presente anche Zelda come personaggio giocabile?) contro le forze del male che ambiscono a gettare nel caos il regno di Hyrule spezzando l'equilibrio dato dalla Triforza. Cosa ne pensate di questi rumor? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di approfondire l'argomento con il nostro speciale su Zelda Breath of the Wild 2 dall'E3.