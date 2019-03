Il nuovo Zelda di Monolith ha qualcosa a che fare con Skyward Sword?

Quest'oggi abbiamo scoperto che i ragazzi di Monolith Soft si trovano al lavoro su un nuovo gioco della serie The Legend of Zelda. Il team, che ha già collaborato allo sviluppo degli ultimi tre episodi della serie (Skyward Sword, A Link Between Worlds e Breath of the Wild) ha cominciato a reclutare nuovi figure professionali sul sito ufficiale.

Lo sfondo della pagina destinata agli annunci di lavoro ha attirato l'attenzione dei fan più attenti, dal momento che potrebbe includere degli indizi sul nuovo progetto. Tanto per cominciare, in cima figura il cimiero di Hyrule con i simboli delle tre dee Din, Nayru e Farore, che hanno ricoperto un ruolo importante in diversi episodi della serie, tra cui Skyward Sword. Questo titolo viene chiaramente tirato in ballo anche nell'altra figura, visibile nella parte inferiore dello sfondo: il simbolo in questione raffigura la Porta del Tempo utilizzata da Link in Skyward Sword per viaggiare nelle differenti epoche storiche. Questi portali sono presenti anche in Breath of the Wild, ma hanno un aspetto diverso. Giudicate voi stessi guardando la comparativa in calce alla notizia: sotto c'è lo sfondo della pagina per gli annunci di lavoro, sopra una Porta del Tempo di Skyward Sword.

Tali indizi si sono rivelati più che sufficienti a far volare in alto l'immaginazione dei fan della serie. Che Monolith stia lavorando ad un remake di Skyward Sword per Switch? Indiscrezioni in tal senso sono già emerse in passato scatenando l'entusiasmo tra i fan, e Nintendo non sarebbe affatto nuova ad operazioni del genere. Non è escluso, in ogni caso, che possa trattarsi di un capitolo del tutto nuovo, nel quale le dee e le Porte del Tempo potrebbero tornare a ricoprire un ruolo rilevante. Cosa ne pensate al riguardo?