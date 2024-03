Nvidia ACE e gli NPC del futuro: in video l'incredibile tech demo Covert Protocol

L'intelligenza artificiale continua a fare passi da gigante e i grossi produttori di hardware come Nvidia stanno puntando moltissimo sui suoi molteplici utilizzi. Tra questi troviamo Nvidia con il suo ACE, la cui ultima dimostrazione è davvero sorprendente.

Nvidia Avatar Cloud Engine (ACE) è la tecnologia che sfrutta le IA per generare i cosiddetti digital human, esseri virtuali dai comportamenti credibili che in futuro potrebbero essere integrati nei videogiochi sotto forma di NPC (in italiano PNG, ossia personaggi non giocanti). In occasione della GDC 2024, l'azienda verde ha deciso di mostrare al mondo gli ultimi risultati raggiunti da Nvidia ACE grazie alla tech demo che prende il nome Covert Protocol.

Nel filmato, che viene accompagnato da alcuni approfondimenti degli sviluppatori, viene sottolineato come l'intenzione sia quella di fare in modo che gli avatar possano avere comportamenti realistici e persino simulare le emozioni. Viene anche dimostrato come, interagendo con gli NPC tramite l'ausilio di un microfono, questi possano reagire in modi differenti in base all'input, coinvolgendo il giocatore come mai prima d'ora. In poche parole, potremo chiacchierare con i passanti di un videogioco, che non risponderanno con le solite frasi prestabilite.

Ovviamente risultati simili sono possibili solo grazie alle ricerche dei team Nvidia, che hanno combinato svariate tecnologie affinché i digital human avessero comportamenti credibili. Tutto parte dalla voce del giocatore: l'input viene prima elaborato da Riva Automatic Speech Recognition, che tramuta il comando vocale in un testo da analizzare per comprenderne il significato. Lo step successivo è il passaggio a Nemotron LLM, un modello di linguaggio che agisce in base a 15 miliardi di parametri diversi e che trova quindi la risposta più coerente possibile all'input iniziale. Vi è infine la combinazione di Riva Text-to-speech e Audio2Face: la prima fa sì che la risposta venga 'recitata' dal personaggio e la seconda agisce sull'espressività del modello poligonale che siano credibili in base a ciò che sta pronunciando.

Il risultato è semplicemente incredibile e nel giro di qualche mese potrebbe ulteriormente migliorare. Resta solo da capire quand'è che potremo vederla integrata in grosse produzioni videoludiche.

Nel frattempo, vi ricordiamo che anche Ubisoft ha svelato NEO, una tecnologia creata proprio in collaborazione con Nvidia ed Inworld, gli autori di Covert Protocol.

Su Fallout 76 - PlayStation 4 è uno dei più venduti di oggi.