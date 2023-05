NVIDIA e l'alleanza con Microsoft: Gears 5 e altri giochi Xbox arrivano su GeForce Now

Si concretizza ufficialmente la partnership siglata da Microsoft e NVIDIA per il cloud gaming: la piattaforma in streaming di GeForce Now accoglie la prima ondata di videogiochi Xbox e Bethesda.

Il colosso di Redmond e l'azienda tecnologica di Santa Clara celebrano l'arrivo della prima ondata di giochi Xbox su GeForce Now confermando che, a partire da oggi giovedì 18 maggio, gli utenti della 'piattaforma su nuvola' posso accedere alla versione in game streaming di Gears 5, l'ultimo capitolo maggiore della saga sparatutto ereditata da The Coalition. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Gears 5.

A partire da giovedì prossimo, 25 maggio, gli utenti GeForce Now nel Regno Unito, negli USA, nell'Unione Europea e nel resto del mondo potranno riprodurre in streaming Deathloop, Grounded e Pentiment. Come sottolinea Microsoft, "questa è solo la fase iniziale della nostra partnership decennale con NVIDIA per rendere disponibili i giochi PC degli Xbox Game Studios e di Bethesda ai membri GeForce NOW. Insieme, stiamo accelerando l'accesso ai videogiochi da parte degli appassionati, consentendo una maggiore libertà di scelta su come e quando giocare".

Il team Xbox specifica inoltre che "i membri di NVIDIA GeForce Now potranno riprodurre in streaming i videogiochi PC degli Xbox Game Studios e di Bethesda acquistati tramite Steam o Epic Games Store su PC, Shield TV e dispositivi Android, oppure visitando il portale apposito di GeForce Now su Chromebook e iOS Safari. I nostri team stanno anche lavorando per portare il supporto per i giochi acquistati tramite Microsoft Store nei prossimi mesi".