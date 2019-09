NVIDIA e AMD hanno reso disponibili i driver ottimizzati per Borderlands 3

AMD e NVIDIA hanno pubblicato una nuova versione dei rispettivi driver appositamente ottimizzati per esprimere le migliori prestazioni con Borderlands 3, l'ultima fatica di Gearbox.

NVIDIA è intervenuta per prima con la pubblicazione della versione dei driver 436.30. La società spiega che “Game Ready Drivers fornisce la migliore esperienza di gaming per le nuove uscite, inclusi i giochi VR. Prima del lancio di un nuovo gioco il nostro team lavora per assicurare ogni ottimizzazione e ogni fix per il miglior gameplay del day one”. Nello specifico i driver ottimizzano l’esperienza per Borderlands 3 e Gears 5, oltre ad una serie di titoli come Call of Duty: Modern Warfare, The Surge 2, Code Vein e Fifa 20.

AMD, con la nuova versione dei driver 19.9.2, afferma di poter migliorare le prestazioni per Borderlands 3 fino al 16% su Radeon RX 5700. Il nuovo software introduce anche la feature Radeon Image Sharpening che consente di migliorare la qualità dell’immagine in virtù di un impatto sulle prestazioni minimo.

Fateci sapere se i nuovi driver hanno portato benefici all’esperienza di gioco, nel caso contrario sulle nostre pagine potete trovare una guida su come risolvere i problemi riscontrati con Borderlands 3.



Di seguito trovate i link ai driver NVIDIA e AMD.