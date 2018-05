Nvidia annuncia la promozione Spring into May(hem), sconti su molti giochi per Shield

NVIDIA annuncia l'iniziativa promozionale Spring into May(hem), che consentirà, fino a domenica 13 Maggio, ai possessori di SHIELD di ampliare la propria libreria con diversi titoli Android di Lightspeed Studios risparmiando fino al 75%.

Dai giochi multiplayer, come Ultimate Chicken Horse fino ai classici per PC, come Doom 3, ce ne è davvero per tutti i gusti. A seguire alcuni dei titoli più interessanti con relativa offerta.

Clustertruck : sconto 50%

: sconto 50% Contrast : sconto 50%

: sconto 50% Doom 3 : 75% di sconto

: 75% di sconto Parallax : sconto 50%

: sconto 50% Pavilion : sconto 50%

: sconto 50% Pix the Cat : sconto 50%

: sconto 50% Q*Bert Rebooted : sconto 50%

: sconto 50% Super Mega Baseball : sconto 50%

: sconto 50% The Final Station : sconto 50%

: sconto 50% Tomb Raider : sconto 50%

: sconto 50% Ultimate Chicken Horse: sconto 50%

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare questa pagina.