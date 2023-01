NVIDIA al CES 2023: tra nuovi annunci e confronti con PS5

L'edizione 2023 del CES (Consumer Electronics Show) ha portato con sé un'ampia rassegna di novità interessanti per la community dei videogiocatori. Tra questi, anche diversi annunci a marchio NVIDIA.

Dal palco dell'evento, il colosso tech ha infatti presentato le nuove RTX Serie 40 per laptop. Il reveal è stato ovviamente accompagnato dalla presentazione dei dettagli tecnici di ciascuna delle componenti NVIDIA. Nel tratteggiare le potenzialità degli hardware, l'azienda ha chiamato in causa anche PlayStation 5, utilizzata come metro di paragone per meglio esemplificare la potenza delle RTX Serie 40 e dei laptot che le equipaggiano.

Un approccio che non è piaciuto molto ad una fetta del pubblico, che si è rapidamente riversata sui forum per contestare questa linea comunicativa. Su Neogaf, ad esempio, molti utenti hanno criticato la scelta di confrontare la velocità e la potenza dei laptop NVIDIA con quelle di PlayStation 5. I due hardware, si è evidenziato, non sono infatti direttamente confrontabili, poiché legati a fasce di prezzo troppo distanti. In aggiunta, i portatili presentati al CES 2023 arrivano sul mercato con due anni di evoluzione tecnologica in più sulle spalle rispetto alla console Sony.



In occasione della grande fiera tech, i vertici di NVIDIA hanno inoltre presentato la tecnologia RTX Video Super Resolution.