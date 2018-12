Nvidia ha creato la prima demo videoludica con una grafica costruita dall'I.A.

Il recente boom avvenuto nel settore dell'Intelligenza Artificiale ha portato al raggiungimento di nuove frontiere anche nel campo della grafica. L'ultimo esempio giunge da un nuovo esperimento portato a termine da Nvidia.

La compagnia ha mostrato per la prima volta il rendering di un'ambientazione, in questo caso urbana, la cui resa grafica è stata realizzata da un'Intelligenza Artificiale. Per la precisione, si tratta di una soluzione ibrida: partendo da dei filmati catturati per le strade di alcune città, i programmatori hanno costruito i modelli 3D tramite un tradizionale motore grafico (l'Unreal Engine 4), per poi lasciare all'I.A. il compito di curarne l'aspetto grafico finale.

"Si tratta di un nuovo metodo per renderizzare contenuto video tramite il deep learning", ha dichiarato il vice presidente Bryan Catanzaro. "Il mondo di gioco è costruito tradizionalmente. L'unico aspetto generato dall'I.A. è la grafica. Ad Nvidia importa molto della generazione grafica e stiamo cercando di capire come l'I.A. potrà rivoluzionare il settore".

Ciò che potete osservare tramite il video che trovate in cima è il driving simulator che è scaturito fuori da questo primo esperimento, assemblato alla fine dei lavori da un solo ingegnere informatico e rappresentativo di un "semplice" esperimento grafico, e non di un prodotto videoludico vero e proprio. Il tutto gira su un computer dotato di una sola GPU (seppur la Titan V, "la scheda video più potente al mondo"), che al momento si limita a far girare il contenuto a 25fps di media. Secondo Nvidia, la tecnologia in questione si trova ancora nelle sue fasi primordiali, e ci vorranno ancora decadi prima che venga attivamente utilizzata in prodotti finiti. Per Catanzaro, la questione è accostabile a quella del Ray Tracing, che solo dopo svariati anni di studio e sviluppo, sta iniziando ad emergere effettivamente sul mercato. Vi rimandiamo a questo indirizzo se interessati ad approfondire ulteriormente l'argomento.