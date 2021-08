NVIDIA: disponibili i nuovi Game Ready Driver con il supporto a Windows 11

NVIDIA ha appena pubblicato i nuovi Game Ready & Studio Driver per la propria gamma di GPU. Tra le novità principali spiccano le ottimizzazioni per Great Ace Attorney Chronicles e il primissimo supporto a Windows 11.

I nuovi NVIDIA Game Ready & Studio Driver 471.96 segnano una rottura con il passato e un passo deciso verso il futuro: con questa versione si conclude infatti il supporto alle GPU basate su architettura Kepler e si aprono le porte al nuovo sistema operativo targato Microsoft. Con il prossimo arrivo di Windows 11 non poteva mancare il supporto a Windows Display Driver Model (WDDM) 3.0. I nuovi driver portano in dote anche un aggiornamento della risoluzione per la tecnologia di upscaling NVIDIA Image Sharpening, il supporto a CUDA 11.4 e la risoluzione di diversi bug.

Tra le ottimizzazioni aggiunte meritano una menzione il già citato Great Ace Attorney Chronicles, Psychonauts 2, Quake Remastered e Humankind. Infine sei nuovi monitor vanno ad aggiungersi alla lista dei display compatibili con la tecnologia G-Sync. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale. Insomma, NVIDIA è già pronta ad accogliere il nuovo Windows 11: i vertici di Microsoft hanno annunciato in giornata che il nuovo sistema operativo sarà disponibile a partire dal prossimo 5 ottobre.