NVIDIA: disponibili i nuovi Driver GeForce ottimizzati per Final Fantasy 15 e PUBG

ha reso disponibili i nuovi driver Game Ready per. I nuovi driver sono, inoltre, in grado di assicurare un incremento di performance fino al 7% con, oltre che offrire un'esperienza d'uso ancora migliore con

Game Ready per Final Fantasy XV Windows Edition

Disponibili già dal giorno del lancio di un nuovo titolo o addirittura in anticipo, i driver Game Ready garantiscono sempre il massimo a chi gioca con GeForce. Il team d'ingegneri di NVIDIA, infatti, lavora fino all'ultimo minuto per assicurare le migliori performance e un gameplay perfetto. E, come ulteriore garanzia di qualità, offrono anche la certificazione WHQL di Microsoft.

Final Fantasy XV Windows Edition è uno dei titoli più attesi del momento e gli utenti di GeForce sono pronti a giocare in modo ottimale già da oggi con l'arrivo dei nuovi driver Game Ready per Final Fantasy XV. I giocatori su GeForce saranno lieti di sapere che saranno supportate due funzionalità di GeForce Experience, ossia Ansel e ShadowPlay Highlights e saranno integrate diverse tecnologie GameWorks, tra cui Flow, HairWorks, ShadowWorks, Turf Effects e VXAO.

L'edizione Windows di Final Fantasy XV ha davvero tutte le premesse per diventare la versione per eccellenza del titolo e NVIDIA ha messo a disposizione degli sviluppatori del gioco la sua expertise in ambito gaming per portare diverse delle sue tecnologie esclusive sulla versione per PC di Final Fantasy XV e ottimizzarne le performance con le GPU della serie GeForce GTX 10. NVIDIA continuerà a collaborare con Square Enix per migliorare ulteriormente le prestazioni e la stabilità ed estendere il supporto ad altre funzionalità esclusive, come la tecnologia NVIDIA G-SYNC e molto altro.

Performance con PUBG ulteriormente ottimizzate

Il lavoro di NVIDIA sui driver non termina una volta che il titolo è stato lanciato, ma prosegue a tempo indefinito con l'obiettivo di migliorare costantemente le performance. Con questi nuovi driver, infatti, viene garantito un incremento delle prestazioni con PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) fino 7% in base alla GPU e alla configurazione.

Game Ready per Warhammer Vermintide 2 and Worlds of Tanks 1.0

Questi nuovi driver garantiscono, inoltre, le migliori esperienza per chi gioca con Warhammer Vermintide 2 e World of Tanks 1.0 Engine Upgrade.