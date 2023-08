NVIDIA DLSS 3.5 è realtà: debutto in autunno, da Cyberpunk 2077 ad Alan Wake 2

Piccolo anticipo sull'apparizione di Alan Wake II all'Opening Night Live di questa sera, con i vertici di NVIDIA che annunciano una importante novità videoludica.

In occasione della Gamescom 2023, l'azienda ha infatti presentato ufficialmente il DLSS 3.5, nuova iterazione della sua apprezzata tecnologia di upscaling. Oltre a supportare il Ray Tracing, l'ultima versione del DLSS potrà contare anche sull'apporto offerto dal Ray Reconstruction, sistema di illuminazione ancora più sofisticato.

All'apertura della fiera di Colonia, è giunta anche la conferma che il DLSS 3.5 sarà operativo già a partire dall'autunno di quest'anno, con esordio in programma su tre produzioni molto differenti tra loro. Da un lato, prosegue la partenership di NVIDIA con CD Projekt RED, che porterà la tecnologia su Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Accanto all'espansione, anche l'aggiornamento di Portal con RTX farà da vetrina per il DLSS 3.5.



Il primo gioco completamente inedito ad accogliere il sistema di upscaling sarà però Alan Wake II. Il sequel del celebre thriller horror di Remedy dovrebbe beneficiare in particolar modo del DLSS 3.5, grazie alle sue atmosfere cupe e inquietanti e al comparto tecnico only next-gen. In seguito al recente posticipo di Alan Wake II, lo ricordiamo, il titolo arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il prossimo 27 ottobre 2023.