NVIDIA DLSS 3 esordisce in altri 4 giochi: ora anche in Marvel's Spider-Man Miles Moraless

A pochi giorni dalla data di lancio della versione PC di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, il team di NVIDIA offre aggiornamenti sull'implementazione della tecnologia DLSS 3 nel mondo del gaming.

Con un nuovo aggiornamento, il colosso del tech conferma in particolare l'imminente introduzione del supporto a DLSS 3 in altre quattro produzioni videoludiche. Tra queste ultime, gli utenti PC troveranno anche Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che dopo l'esordio su PlayStation 4 e PlayStation 5 è ora pronto a debuttare anche oltre i confini del mondo Sony. L'avventura supereroistica non è però l'unica protagonista dell'ampliamento della tecnologia NVIDIA, che troverà invece asilo anche in Need for Speed Unbound, WRC Generations – The FIA WRC Official Game e Warhammer 40.000: Darktide. La funzionalità sarà attivata nelle produzioni nel corso delle prossime due settimane.



Nel frattempo, a circa un mese di distanza dal lancio di DLSS 3, NVIDIA ha abilitato la feature in un totale di dieci titoli. Tra questi, lo ricordiamo, possiamo annoverare A Plague Tale: Requiem, F1 22, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, Justice, Marvel's Spider-Man: Remastered, Microsoft Flight Simulator e Super People.

In chiusura, ricordiamo che Insomniac ha già confermato che la versione PC di Marvel's Spider-Man: Miles Morales è stata verificata su Steam Deck.