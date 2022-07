NVIDIA, il DLSS è compatibile con 200 giochi: ci sono anche Steelrising e LOTR Gollum!

A fine giugno, NVIDIA ha annunciato di aver raggiunto i 180 giochi con supporto per la tecnologia DLSS, o Deep Learning Super Sampling, che si avvicina sempre più a diventare il sistema di upsampling dominante in campo PC. Meno di un mese dopo, è sempre NVIDIA a confermare che il DLSS è arrivato a quota 200 giochi.

Con un post pubblicato su Twitter, infatti, NVIDIA ha annunciato la compatibilità del DLSS con 200 produzioni diverse, tra le quali troviamo Battlefield 2042, God of War, Red Dead Redemption 2, Minecraft, Fortnite, Metro Exodus e Marvel's Guardians of The Galaxy. Questo mese, al parco titoli compatibili con il DLSS si aggiungono invece una serie di interessanti uscite.

Come riporta un approfondito blog post di NVIDIA, infatti, questo mese il DLSS arriverà sulle nuove uscite Loopmancer e Hell Pie. Il primo gioco, un roguelite con elementi da action-platform e una storia da thriller, uscirà il 13 luglio e sarà ambientato nella futuristica Dragon City del 2046. La produzione supporterà sia la tecnologia RTX che il DLSS. Hell Pie, invece, è un platformer in 3D che vanterà il supporto del DLSS, che promette di raddoppiarne il framerate sulle GPU NVIDIA.

Inoltre, NVIDIA ha confermato quanto già annunciato nella giornata di ieri sul palco del Nacon Connect. Innanzitutto, il colosso di Santa Clara ha annunciato che Steelrising arriverà l'8 settembre con DLSS e Ray Tracing su GPU NVIDIA. L'action soulslike dei creatori di Greedfall ci immergerà dunque in una Paris del 1789 in versione steampunk, che dovrebbe essere più viva e realistica proprio grazie alle tecnologie grafiche di NVIDIA.

Poi, anche The Lord of The Rings: Gollum supporterà DLSS e Ray Tracing. Il gioco, come già mostrato dagli ultimi trailer della produzione dedicata a Gollum, sarà un platformer stealth con degli elementi action e una narrazione forte, che accompagnerà Gollum alla ricerca dell'Unico Anello.